Женщина в Бородянке третьи сутки ждет, когда ее семью достанут из-под завалов: жуткое фото

В поселке Бородянка, который освободили от оккупантов, под завалами разрушенных домов находятся люди. В сети опубликовали жуткое фото о боли и разрушенной жизни одной из семей.

Одно фото, сколько боли

Женщина уже третий день сидит возле разрушенного дома и ждет, пока спасатели достанут из-под завалов ее сестру и племянника. Работники ГСЧС дали женщине стул.

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Родные Людмилы оказались под завалами еще в начале марта.



Родные женщины погибли еще в начале марта / Фото Бородянка Информационная

Главное об освобождении Бородянки

Город Бородянка – один из самых разрушенных населенных пунктов Киевской области. Целых домов в населенном пункте почти не осталось.

7 апреля в Бородянке разобрали 2 больших дома и нашли 26 тел.

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