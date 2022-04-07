Женщина в Бородянке третьи сутки ждет, когда ее семью достанут из-под завалов: жуткое фото
Источник:"Бородянка Информационная"
В поселке Бородянка, который освободили от оккупантов, под завалами разрушенных домов находятся люди. В сети опубликовали жуткое фото о боли и разрушенной жизни одной из семей.
Одно фото, сколько боли
Женщина уже третий день сидит возле разрушенного дома и ждет, пока спасатели достанут из-под завалов ее сестру и племянника. Работники ГСЧС дали женщине стул.
Внимание В Мариуполе – почти на каждой улице то, что свет увидел в Буче, – Зеленский
Родные Людмилы оказались под завалами еще в начале марта.
Родные женщины погибли еще в начале марта / Фото Бородянка Информационная
Главное об освобождении Бородянки
Город Бородянка – один из самых разрушенных населенных пунктов Киевской области. Целых домов в населенном пункте почти не осталось.
7 апреля в Бородянке разобрали 2 больших дома и нашли 26 тел.
Это важно – Страшные кадры сожженной и разрушенной Бородянки: смотрите видео