В Днепре женщина бросила в соседа гранату в ответ на просьбу сделать музыку тише

Во вторник, 18 марта, в одном из домов Шевченковского района Днепра между соседями возник конфликт. 38-летняя женщина бросила в 25-летнего мужчину гранату, когда тот попросил сделать музыку тише.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. К счастью, боеприпас не взорвался.

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Что известно об инциденте

Сообщение о конфликте полиция получила около 4:30. Жительница Днепра агрессивно отреагировала на замечание соседа о громкости музыки, бросив в него гранату Ф-1.

Правоохранители задержали женщину, изъяв боеприпас. Впоследствии ей сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Фигурантке грозит до 7 лет лишения свободы.

Важно! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, недавно в Луцке мужчина 1984 года рождения угрожал работникам ТЦК и гражданским травматическим пистолетом и убегал. Его задержали и подозревают сразу по 2 статьям – в хулиганстве с использованием оружия и угрозах или насилии в отношении должностного лица.