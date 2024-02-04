Трифан – это одна из самых высоких гор уэльского региона Сноудония. 32-летняя медсестра Китти Гаррисон отправилась на ее вершину с прахом отца, чтобы устроить ему проводы.
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Что произошло на горе
Китти Гаррисон поскользнулась, после того, как развеяла прах близкого родственника. Это произошло, когда она спускала с горы примерно на трети пути от ее вершины (около 917 метров).
К счастью, женщина оказалась опытной альпинисткой. Она зацепилась за маленький выступ в овраге, который и спас ее от смерти.
Медсестра едва не погибла на горе Трифан / Фото Darlun/BBC
Моя нога поскользнулась на неплотной гальке, я довольно сильно поскользнулась и приземлилась на крошечный выступ. Если бы я спустилась не с той стороны, я бы полетела прямо с горы, и не уверена, что была бы здесь сегодня,
– заявила она журналистам.
Сама женщина не знает, сколько метров она пролетела. Ей пришлось ненадежно балансировать на этом выступе на высоте в 91 метр более 3 часов.
Женщина ждала спасения несколько часов / Фото Darlun/BBC
К Китти Харрисон отправили 12 горных спасателей и вертолет. Из-за ветра и неровного рельефа вертолет не мог к ней приблизиться. Поэтому транспорт поднялся над ней, а спасатели спустились. Сама операция длилась около 7 часов.
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- Напомним, что похожий случай произошел в прошлом году в Новой Зеландии. Альпинист поднимался на гору Таранаки вместе с группой.
- Вдруг мужчина скатился с горы и пролетел 600 метров. Это около 115 этажей. К счастью, он чудом выжил, поскольку приземлился в снег.