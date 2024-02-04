Трифан – це одна з найвищих гір уельського регіону Сноудонія. 32-річна медсестра Кітті Гаррісон відправилася на її вершину з прахом батька, щоб влаштувати йому проводжання.
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Що сталося на горі
Кітті Гаррісон послизнулася, після того, як розвіяла прах близького родича. Це сталося, коли вона спускала з гори приблизно на третині шляху від її вершини (близько 917 метрів).
На щастя, жінка виявилася досвідченою альпінисткою. Вона запечилапа за маленький виступ у яру, який і врятував її від смерті.
Медсестра ледь не загинула на горі Трифан / Фото Darlun/BBC
Моя нога послизнулася на нещільній гальці, я досить сильно посковзнувся і приземлилася на крихітний виступ. Якби я спустилася не з того боку, я б полетіла прямо з гори, і не впевнена, що була б тут сьогодні,
– заявила вона журналістам.
Сама жінка не знає, скільки метрів вона пролетіла. Їй довелося ненадійно балансувати на цьому виступі на висоті у 91 метр понад 3 години.
Жінка чекала на порятунок кілька годин / Фото Darlun/BBC
До Кітті Гаррісон відправили 12 гірських рятувальників та гелікоптер. Через вітер та нерівний рельєф гвинтокрил не міг до неї наблизитися. Тому транспорт піднявся над нею, а рятувальники спустилися. Сама операція тривала близько 7 годин.
Альпініст із Нової Зеландії вижив після падіння з гори
- Нагадаємо, що схожий випадок стався торік у Новій Зеландії. Альпініст підіймався на гору Таранакі разом із групою.
- Раптом чоловік скотився з гори та пролетів 600 метрів. Це близько 115 поверхів. На щастя, він дивом вижив, оскільки приземлився у сніг.