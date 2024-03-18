Женщина с инвалидностью за солидные деньги "продавала" мужчинам возможность выехать из Украины

В Украине действует военное положение, из-за чего военнообязанные мужчины не имеют возможности выезжать за границу без уважительных причин. Одна из них – сопровождение жены с инвалидностью. И именно это вдохновило изобретательную женщину организовать "свадебный бизнес".

Подробнее об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины. Иронично начали свое сообщение со слов: "Женись на мне, если хочешь за границу".

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Брак за 10 тысяч долларов

Находчивая женщина, у которой есть группа инвалидности, предлагала своим "клиентам" заключить брак. За свои скромные услуги она просила 10 тысяч долларов.

После этого так называемый жених получал возможность выехать за границу. Мол, он сопровождает человека с инвалидностью. Впрочем, как пишут в ГПСУ, этот "свадебный бизнес" провалился. Удалось задержать организатора этой незаконной схемы, когда она получила часть средств за ее "услуги".

В ГПСУ отмечают, что фигурантке следователи полиции сообщили о подозрении в совершении ею уголовного преступления.

Женщина с инвалидностью "продавала" мужчинам возможность выехать за границу: смотрите видео

В Украине – бум фиктивных браков

В новом законе о мобилизации могут урегулировать этот вопрос. Ведь в последнее время стало больше злоупотреблений, связанных с уходом за людьми с инвалидностью. Если точнее, то заключение фиктивных браков с целью выехать за границу.

Журналисты издания NGL.media взялись за анализ бума на фиктивные браки, заключенные с женщинами с инвалидностью. Они исследовали схему, которую активно используют сейчас те мужчины, которые стремятся избежать мобилизации. Для этого они фиктивно женятся на женщинах с инвалидностью, после чего получают отсрочку и возможность законно пересечь государственную границу.

Самое сложное то, что в подобного рода делах доказать фиктивность брака практически невозможно. В то же время правоохранителям таки удается иногда задерживать людей, которые на организации подобного рода браков зарабатывают деньги.

Журналистам удалось найти участников подобных схем. Они за организацию фиктивных браков берут от 1500 до 7000 долларов.

В то же время в ГНСУ отметили, что схема с женитьбой на женщине с инвалидностью не настолько распространена для выезда за границу. Да, подобные случаи фиксируют периодически. Но их меньше, если сравнивать с попытками выехать за границу с поддельными документами: справками МСЭК об инвалидности, документами ТЦК и СП о снятии с воинского учета и другими.