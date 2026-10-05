Этого никто не ожидал: в Сумской области женщина на велосипеде помогла военным спасти подорванный НРК

В Сумской области гражданская женщина на велосипеде помогла бойцам 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ эвакуировать взорванный наземный роботизированный комплекс. В результате поврежденную технику успешно вытащили, а все борты вернулись на базу.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью 71-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины, инцидент произошел во время выполнения боевой задачи.

Что известно об этом случае?

Один из украинских наземных роботов подорвался на вражеской мине, после чего на место прибыл другой робот для его эвакуации.

Второй роботизированный комплекс не сразу смог дистанционно зацепить поврежденную машину. Именно в этот момент рядом проезжала местная жительница на велосипеде, которая остановилась, замаскировала свой транспорт и помогла вытащить и подцепить технику.

Женщина помогла вытащить НРК в Сумской области: смотрите видео

После того как женщина покинула опасный участок, операторы завершили дистанционное зацепление и доставили комплекс на базу. Все роботизированные борты вернулись целыми и готовыми к выполнению новых задач.

В 71-й бригаде выразили искреннюю благодарность женщине за смелость и неравнодушие в сложный момент. В то же время военные подчеркнули, что главной целью использования робототехники является минимизация рисков для людей, поэтому призвали гражданских жителей в первую очередь заботиться о собственной безопасности.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что на севере Сумской области российские войска продолжают продвигаться. Украинские силы нанесли удар по вражеской позиции к северу от Новодмитровки, расположенной к юго-востоку от Сум. В то же время геолокационные данные указывают, что оккупантам удалось усилить свою группировку и укрепить позиции в этом районе.

При этом именно НРК в настоящее время выполняют крайне важную функцию на различных участках фронта. Они отличились и во время операции "Вивальди". Так, пресс-секретарь 66-й ОМБр Василий Денисюк рассказал, что, несмотря на ранения военных, местами и тяжелые травмы, удалось избежать безвозвратных потерь.

НРК помогли оперативно доставить их в стабилизационные пункты. Там бойцы своевременно получили необходимую медицинскую помощь, что дало им шанс выжить и вернуться к своим семьям или продолжить службу.