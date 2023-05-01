Ударила по лицу: женщина оскорбляла детей на площадке в Броварах

В Броварах в Киевской области произошел неприятный инцидент. Женщина приставала к малышам на детской площадке.

К полицейским обратились неравнодушные граждане, находившиеся возле площадки. Теперь полиция расследует обстоятельства инцидента.

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По их словам, 38-летняя женщина внезапно начала агрессивно себя вести. Она толкала детей и ударила по лицу девочку.

За дело взялись правоохранители

На место происшествия сразу прибыл наряд полиции. Правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства инцидента.

По факту нанесения легких телесных повреждений работники Броварского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование.

Супруги издевались над своими детьми

В Киевской области был еще один печальный инцидент с детьми. 29-летняя жительница Броварщины вместе со своим гражданским мужчиной в течение длительного времени подвергали собственных детей голоду, пыткам и сексуальным издевательствам.

Женщина ставила детей на колени, унижала, устрашала и угрожала убийством. Пока жизни и здоровью мальчиков в возрасте 11 и 5 лет и 3-летней девочке ничего не угрожает. За совершенное горе-родителям грозит до 15 лет лишения свободы.

Следует отметить, что дети жили в плохих условиях. Они не ели нормально, а в квартире – антисанитария. К тому же родители детей употребляли алкоголь.