В Одессе пенсионерка зазывала Путина "прийти и порядок навести": ее поставили на место

Несмотря на третий год полномасштабной войны, в Украине находятся люди, которые до сих пор любят Владимира Путина. В сети показали видео с одной из таких фанаток диктатора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Думскую.

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Местные поставили на место одесситку, что зазывала Путина

Так, 10 ноября в одесском трамвае №28 местным удалось пообщаться с любительницей "русского мира" и, в частности, Путина. Несмотря на ежедневные обстрелы Одессы пенсионерка продолжает твердить, что "Путин придет – порядок наведет", а также фантазирует, что "колбаса будет по 2,20, мороженое по 6 копеек".

Вопреки такой ностальгии по СССР, женщина продолжает называть себя украинкой и призывает к "справедливости".

Другие пассажиры трамвая показали, что означает украинская Одесса и пообещали доложить на пенсионерку в СБУ.

Разговор с любительницей Путина в трамвае Одессы: смотрите видео

К слову, недавно мы писали о таксисте из Одессы, который отказывался говорить на украинском, потому что считает себя "русским". На вопрос, есть ли у него российский паспорт, мужчина ответил, что украинский.