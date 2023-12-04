В Ровенской области женщина родила 17-го ребенка

В Ровенской области женщина родила 17 детей. В семье уже было 8 мальчиков и 8 девочек.

44-летняя женщина родила еще одного мальчика. Главный врач медучреждения Виктория Еникеева рассказала, что женщина рожала естественным путем.

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С ребенком и мамой все хорошо

Теперь с ней и новорожденным мальчиком все хорошо.

В Ровенском областном перинатальном центре отметили, что женщина родила мальчика 3 декабря.

У нас произошло очень хорошее событие. В нашем заведении женщина родила 17-го ребенка. В семье восьми мальчиков и восьми девочек родился девятый мальчик,

– сообщили в медучреждении.

По словам Виктории Еникеевой, вес новорожденного мальчика – 3 кг 960 грамм, а рост – 55 сантиметров. Его мать – жительница Ровенского района. Беременность у нее протекала хорошо. Это уже девятый ребенок, которого женщина родила в областном перинатальном центре.

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