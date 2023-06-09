Военные, заметив женщину с двумя детьми, сначала сбрасывали им воду и продовольствие. Уже 7 июня их удалось спасти. Женщина рассказала в эфире телемарафона, что не может передать эмоций, которые испытывала, когда понимала, что едет домой, пишет 24 Канал.

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Отца унесло потоком в последний момент

Екатерина с двумя детьми была в дачном кооперативе, когда начала подниматься вода. Женщина со старшим сыном и 4-летней дочерью оказалась на чердаке чужого дома, спасаясь от затопления. Ведь их дом уже был затоплен.

К высшему зданию семья подплыла с отцом Екатерины. Однако его в последний момент унесло потоком вместе с запасами воды и пищи. Мужчина только успел подать семье сумку с телефоном и документами.

Екатерина осталась одна с детьми без воды и еды. Вспоминает, что только смотрела на лестницу, по которой они поднялись на чердак.

На ней было 10 ступенек, и я постоянно смотрела, сколько еще сухих остается. Вот я какое-то время смотрела – 9 осталось, 8. Вчера (7 июня – 24 Канал) – 7,

– вспомнила женщина.

ВСУ спасли женщину с детьми

Она рассказала, что сначала они услышали звук от дрона. Впоследствии показала, что у них нет ни еды, ни воды.

"Маша плачет: "Мама, я пить хочу", "Мама, я хочу есть". Как 4-летнему ребенку объяснить, что этого нет", – вспомнила женщина.

Военнослужащий ВСУ с позывным "Санта" рассказал, что они дали женщине понять, что свои, включив сигнальные габариты. Со временем семью удалось спасти.

Женщина уже на украинской не затопленной территории под звуки взрывов поблагодарила защитника и рассказала, что сохранит бутылку с водой, которую он бросил из дрона. На ней надпись: "Держитесь, без паники. Эвакуация будет".

Что известно о спасении семьи из-под Олешек