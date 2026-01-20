Жительница Константиновки оставила на снегу послание к воинам ВСУ: что было дальше
- В Константиновке во время разведки с дрона "Малыш" заметил на снегу надпись "Прошу хлеба" – его выводила бабушка.
- Военные сбросили с дрона женщине хлеб и печенье.
Оккупанты приближаются к Константиновке. Завезти в город продукты и воду чрезвычайно трудно. Несмотря на это там остаются еще сотни гражданских. Среди них и героиня, которая растрогала сеть своей просьбой к украинским защитникам.
Историю о человечности и взаимопомощи даже в сверхтяжелых условиях рассказали в 3-м пограничном отряде имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.
Смотрите также "Вагнеровцы" плакали, когда брал их в плен: история боевого медика, который был обычным строителем
Как ВСУ помогли жители Константиновки?
Во время разведки с дрона 19-летний пилот подразделения "Феникс" Максим с позывным "Малыш" заметил возле одного из домов надпись на снегу – "Прошу хлеба".
Ее оставила пожилая женщина." Она писала не в сторону России, а в нашу. Именно нас просила", – говорит военный.
Максим сфотографировал надпись и обратился к командованию с просьбой помочь. Получив разрешение, бойцы сбросили женщине с дрона хлеб и печенье. Со временем на снегу появилась новая надпись – "Спасибо".
Эвакуировать бабушку невозможно, ведь Константиновка сейчас находится в буферной зоне. Поэтому военные продолжают поддерживать ее дистанционно.
По словам "Малыша", они регулярно доставляют ей пакеты с едой и следят, чтобы с женщиной все было в порядке.
Максим служит в подразделении "Феникс" с апреля 2025 года. Он руководит беспилотниками Mavic и Matrix, которые используют для разведки и выявления российских оккупантов. Именно во время одного из таких вылетов он и увидел, как бабушка, медленно двигаясь по снегу, ногой выводила свою просьбу о помощи.
Как украинские воины пришли на помощь бабушке: смотрите видео
Какая ситуация в Константиновке?
- В конце декабря оккупанты заявляли, что якобы захватили часть Константиновки. Однако в ВСУ это опровергли.
- На Константиновском направлении ситуация остается сложной, ведь враг приблизился к охвату города. В то же время россияне пока не имеют достаточных сил, чтобы резко усилить наступление или перейти к полномасштабному штурму. Вместе с тем фиксируются признаки активной подготовки к штурму: противник пытается накапливать пехоту и логистику ближе к передовым позициям, а также перебрасывает группы БпЛА максимально близко к линии фронта, в том числе и в юго-восточную часть Константиновки.
- Российские войска пытаются проникнуть в Константиновку, используя небольшие пехотные группы для дестабилизации ситуации и вытеснения украинских сил. Украинские войска сталкиваются с дефицитом человеческих ресурсов, что делает их уязвимыми к российским атакам, аналогичных тем, что были в Покровске и Мирнограде.