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      Женщина после свадьбы сбежала от мужа со священником

      16 Читати новину українською
      Женщина после свадьбы сбежала от мужа со священником
      Женщина после свадьбы сбежала от мужа со священником / pinterest.com

      В Индии молодая девушка вышла замуж, но через две недели решила сбежать от мужа к священнику.

      21-летняя Рина Баи из села Тори Багрод, расположенном в штате Мадхья-Прадеш, вышла замуж 7 мая, пишет NDTV.

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      Церемонию венчания для молодой пары проводил священник Винод Махараж. Уже после 16 дней супружеской жизни Баи исчезла из дома законного супруга, прихватив с собой деньги и драгоценности. Кроме того, пропал и священник.

      Родственники мужчины обратились в полицию. Они считают, что у девушки и Махаража был роман еще до свадьбы. Влюбленных объявили в розыск.

      Недавно в колумбийском городе Барранкилья жена поймала мужа на супружеской измене, когда тот был с любовницей в отеле. Женщина решила креативно отомстить мужчине, заставив его голым проехаться на крыше авто.

       

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости Религия Индия
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