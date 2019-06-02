Женщина после свадьбы сбежала от мужа со священником

В Индии молодая девушка вышла замуж, но через две недели решила сбежать от мужа к священнику.

21-летняя Рина Баи из села Тори Багрод, расположенном в штате Мадхья-Прадеш, вышла замуж 7 мая, пишет NDTV.

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Церемонию венчания для молодой пары проводил священник Винод Махараж. Уже после 16 дней супружеской жизни Баи исчезла из дома законного супруга, прихватив с собой деньги и драгоценности. Кроме того, пропал и священник.

Родственники мужчины обратились в полицию. Они считают, что у девушки и Махаража был роман еще до свадьбы. Влюбленных объявили в розыск.

Недавно в колумбийском городе Барранкилья жена поймала мужа на супружеской измене, когда тот был с любовницей в отеле. Женщина решила креативно отомстить мужчине, заставив его голым проехаться на крыше авто.