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      Женщина заставила неверного мужа проехаться голым по городу на крыше автомобиля: курьезное видео

      34 Читати новину українською
      Женщина заставила неверного мужа проехаться голым по городу на крыше авто
      Женщина заставила неверного мужа проехаться голым по городу на крыше авто / Скриншот с YouTube

      В колумбийском городе Барранкилья жена поймала мужа на супружеской измене, когда тот был с любовницей в гостинице. Женщина решила креативно отомстить мужу.

      Разъяренная жена заявила, что простит мужу измену только в том случае, если он разденется догола, ляжет на крышу ее авто, и позволит провезти его так по городу, пишет The Sun.

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      Мужчине было очень стыдно за измену, и он решил согласиться даже на такие условия. За необычным зрелищем наблюдало множество людей, которые снимали обнаженного предателя на телефоны.

      В результате полицейские арестовали мужчину за нарушение общественного порядка. Получил ли предатель прощение жены – неизвестно.

      Женщина необычно отомстила неверному мужу: смотрите курьезное видео

       

      blog_ava
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      Теги: Колумбия Курьезные новости
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