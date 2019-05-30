Женщина заставила неверного мужа проехаться голым по городу на крыше автомобиля: курьезное видео

В колумбийском городе Барранкилья жена поймала мужа на супружеской измене, когда тот был с любовницей в гостинице. Женщина решила креативно отомстить мужу.

Разъяренная жена заявила, что простит мужу измену только в том случае, если он разденется догола, ляжет на крышу ее авто, и позволит провезти его так по городу, пишет The Sun.

Читайте также: Позвать замуж на Каннском кинофестивале: как 63-летний миллионер сделал предложение своей любимой

Мужчине было очень стыдно за измену, и он решил согласиться даже на такие условия. За необычным зрелищем наблюдало множество людей, которые снимали обнаженного предателя на телефоны.

В результате полицейские арестовали мужчину за нарушение общественного порядка. Получил ли предатель прощение жены – неизвестно.

Женщина необычно отомстила неверному мужу: смотрите курьезное видео