Жінка креативно помстилася невірному чоловіку: курйозне відео

У колумбійському місті Баранкілья дружина спіймала чоловіка на подружній зраді, коли той був з коханкою у готелі. Жінка вирішила креативно помститися чоловіку, змусивши його голим проїхатися на даху авто.

Розлючена дружина заявила, що пробачить чоловіку зраду тільки у тому випадку, якщо він роздягнеться догола, ляже на дах її авто, і дозволить провезти його так містом, пише The Sun.

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Чоловіку було дуже соромно за зраду, тож він вирішив погодитися навіть на такі умови. За незвичайним видовищем спостерігали безліч людей, які знімали оголеного зрадника на телефони.

У результаті поліцейські заарештували чоловіка за порушення громадського порядку. Чи отримав зрадник пробачення дружити – невідомо.

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