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      Жінка після весілля втекла від чоловіка зі священиком

      741 Читать новость на русском
      Жінка після весілля втекла від чоловіка зі священиком
      Жінка після весілля втекла від чоловіка зі священиком / pinterest.com

      В Індії молода дівчина вийшла заміж, але через два тижні вирішила втекти від чоловіка до священика.

      21-річна Ріна Баі з села Торі Багрод, розташованому в штаті Мадхья-Прадеш, вийшла заміж 7 травня, пише NDTV.

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      Церемонію вінчання для молодої пари проводив священик Вінод Махараж. Вже після 16 днів подружнього життя Баі зникла з будинку законного чоловіка, прихопивши з собою гроші та коштовності. Окрім того, пропав й священик.

      Родичі чоловіка звернулися в поліцію. Вони вважають, що у дівчини і Махаража був роман ще до весілля. Закоханих оголосили в розшук.

      Нещодавно у колумбійському місті Баранкілья дружина спіймала чоловіка на подружній зраді, коли той був з коханкою у готелі. Жінка вирішила креативно помститися чоловіку, змусивши його голим проїхатися на даху авто.

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Індія Релігія
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