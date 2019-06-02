Жінка після весілля втекла від чоловіка зі священиком

В Індії молода дівчина вийшла заміж, але через два тижні вирішила втекти від чоловіка до священика.

21-річна Ріна Баі з села Торі Багрод, розташованому в штаті Мадхья-Прадеш, вийшла заміж 7 травня, пише NDTV.

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Церемонію вінчання для молодої пари проводив священик Вінод Махараж. Вже після 16 днів подружнього життя Баі зникла з будинку законного чоловіка, прихопивши з собою гроші та коштовності. Окрім того, пропав й священик.

Родичі чоловіка звернулися в поліцію. Вони вважають, що у дівчини і Махаража був роман ще до весілля. Закоханих оголосили в розшук.

Нещодавно у колумбійському місті Баранкілья дружина спіймала чоловіка на подружній зраді, коли той був з коханкою у готелі. Жінка вирішила креативно помститися чоловіку, змусивши його голим проїхатися на даху авто.