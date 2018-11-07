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      Женщина пыталась перевезти через границу с РФ контрабанду наркотиков на 20 тысяч долларов

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      Контрабанда психотропных наркотиков
      Контрабанда психотропных наркотиков / ssu.gov.ua

      На Харьковщине сотрудники СБУ совместно с Госпогранслужбой блокировали попытку ввоза контрабанды в Украину опасных психотропных веществ из России.

      Об этом на своем сайте сообщила СБУ.

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      "Во время таможенного контроля на международном пункте пропуска "Гоптовка" правоохранители обнаружили у гражданки Украины три пакета с психотропным веществом PVP общим весом почти один килограмм. Женщина пыталась провезти пcихотропы, скрыв часть "товара" на себе и в упаковке из-под кофе. В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 305 Уголовного кодекса Украины задержанной объявлено подозрение", – говорилось в сообщении.

      Контрабанда психотропних наркотиків
      Контрабанда психотропных наркотиков

      Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств. По предварительным оценкам стоимость изъятого вещества составляет примерно 20 тысяч долларов.

      В Украине контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупных размерах грозит лишением свободы от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

      Теги: Новости Украины СБУ Деньги Госпогранслужба Новости Харькова контрабанда
      Источник: 24 канал
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