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Женщина впервые в истории Италии возглавила сенат

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Мария Элизабетта Казеллати
Мария Элизабетта Казеллати

Кандидат от правой партии "Вперед, Италия" Мария Элизабетта Казеллати стала первой в истории Италии женщиной, которая возглавила сенат

Она одержала победу в третьем раунде голосования. За нее проголосовали как сенаторы от ее правоцентристской коалиции, так и представители движения "Пять звезд", сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, впервые в истории Италии спикером сената стала женщина.

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Стоит отметить, что по итогам проведенных выборов в Италии в марте 2018 года ни одна из политических сил не получила большинства в парламенте. Поэтому в данном случае правоцентристы и "Пять звезд" решили заключить соглашение, чтобы "поделить" между собой должности спикеров в палатах. Мария Элизабетта Казеллати возглавила сенат, а Роберто Фико от движения "Пять звезд" был избран на должность спикера нижней палаты парламента – Палаты депутатов.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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