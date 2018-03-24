Жінка вперше в історії Італії очолила сенат

Кандидатка від правої партії "Вперед, Італія" Марія Елізабетта Казеллаті стала першою в історії Італії жінкою, яка очолила сенат

Вона здобула перемогу в третьому раунді голосування. За неї проголосували як сенатори від її правоцентристської коаліції, так і представники руху "П'ять зірок", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, вперше в історії Італії спікером сенату стала жінка.

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Варто відзначити, що за підсумками проведених виборів в Італії в березні 2018 року жодна з політичних сил не отримала більшості в парламенті. Тому в даному випадку правоцентристи і "П'ять зірок" вирішили укласти угоду, щоб "поділити" між собою посади спікерів в палатах. Марія Елізабетта Казеллаті очолила сенат, а Роберто Фіко від руху "П'ять зірок" був обраний на посаду спікера нижньої палати парламенту – Палати депутатів.