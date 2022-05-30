Об этом на специальном брифинге рассказала супруга бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая. Рада будет своеобразной площадкой между родными и властью, которая будет "держать на пульсе" вопрос освобождения украинских военных из плена и соблюдения всех Женевских конвенций.

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Сегодня объявляем о создании Совета жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали". Этот совет будет медиатором между родными и властью. Будет мощной публичной силой и лучом света в сохранении человеческих ценностей, – подчеркнула Наталья Зарицкая.

Могут приобщиться не только родные защитников Мариуполя

По словам Зарицкой, сейчас есть серьезный брак в коммуникации между людьми, чьи родные попали в плен, и официальными властями. Они пытаются решить эту проблему. В Совет могут присоединиться не только родные всех украинских военных, но и любые небезразличные.

Организация будет держать на контроле вопрос освобождения не только защитников из "Азовстали". Но и всех украинских военных.

Мариуполь и проблема "Азовстали" лишь проявила большой слой проблем, который у нас есть. Некоторые люди уже 9 лет находятся в плену; есть люди, которых уже годами разыскивают; а есть и те, кто годами сидит в русских тюрьмах. Поэтому мы и создали Совет жен и матерей всех защитников Украины, – отмечает Наталья Зарицкая.

Особенно приятно, что люди готовы присоединиться к этой инициативе. Только с сегодняшнего дня до обеда Наталья получила уже 48 звонков с просьбой присоединиться к организации.

Она убеждена, что уже впоследствии Рада будет насчитывать более тысячи семей. По ее словам, критическая масса людей, которые готовы объединяться по этой проблеме, есть в каждой области Украины.

Добавим, российские военные продолжают гибнуть на "Азовстали". Один из кафиров подорвался во время разминирования территории завода. Ранее, 25 мая, случилась похожая ситуация – только тогда взорвались два российских захватчика . А за день до того там на мину натолкнулись еще четверо саперов.

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