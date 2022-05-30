Про це на спеціальному брифінгу розповіла дружина бійця полку "Азов" Наталія Зарицька. Рада буде своєрідним майданчиком між рідними та владою, який "триматиме на пульсі" питання звільнення українських військових з полону та дотримання усіх Женевських конвенцій.

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Сьогодні оголошуємо про створення Ради дружин і матерів захисників України "Жінки зі сталі". Ця рада буде медіатором між рідними та владою. Буде потужною публічною силою і променем світла у збережені людських цінностей, – наголосила Наталія Зарицька.

Можуть долучитися не лише рідні захисників Маріуполя

За словами пані Зарицької, зараз є серйозний брак в комунікації між людьми, чиї рідні потрапили в полон, та офіційною владою. Вони намагаються вирішити цю проблему. До Ради можуть долучитися не лише рідні усіх українських військових, але й будь-які небайдужі.

Організація триматиме на контролі питання звільнення не лише захисників з "Азовсталі". Але й усіх українських військових.

Маріуполь та проблема "Азовсталі" лише проявила великий шар проблем, який у нас є. Деякі люди вже 9 років перебувають в полоні; є люди, яких вже роками вишукують; а є й ті, хто роками сидить в російських в’язницях. Тому ми й створили Раду дружин і матерів усіх захисників України, – наголошує Наталія Зарицька.

Особливо приємно, що люди готові приєднатися до цієї ініціативи. Лише від сьогодні до обіду пані Наталія отримала вже 48 дзвінків з проханням долучитися до організації.

Вона переконана, що вже згодом Рада налічуватиме понад тисячу родин. За її словами, критична маса людей, які готові об’єднуватися щодо цієї проблеми, є в кожній області України.

Додамо, російські військові продовжують гинути на "Азовсталі". Один із окупантів підірвався під час розміновування території заводу. Раніше, 25 травня, трапилася схожа ситуація – тільки тоді підірвалися двоє російських загарбників. А за день до того там на міну натрапили ще четверо саперів.

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