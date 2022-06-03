"Женщины из стали": жена бойца Азову назвала приоритетные задачи совета

Родные защитников Мариуполя создали специальный Совет жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали".

Они планируют и дальше привлекать мировое внимание к этой проблеме. Об этом 24 канала рассказала супруга бойца "Азова" Наталья Зарицкая.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" начала свою деятельность

По ее словам, концентрированная проблема "Азовстали" лишь подчеркнула то, что на самом деле в плену и без вести пропавшими многие наши защитники. Поэтому нужно бороться и за тех военных, которые попали в адские условия оккупантов раньше.

"Следующим нашим шагом будет налаживание общения и усиленная коммуникация с международными сообществами по обеспечению сохранения жизни наших защитников", - подчеркнула женщина.

"Будем бороться за наших защитников"

Для оперативного информирования и коммуникации был создан телеграмм-канал (все контакты в конце новости). Однако она подчеркнула, что достоверной информации о украинских защитниках – пока нет.

Впрочем, за теми видео, которые выкладывает российская сторона, родные бойцов внимательно следят. Наталья заметила, что враг – коварный, поэтому ему доверять нельзя. Она призвала родных очень критично воспринимать всю информацию от агрессора.

Но мы будем биться за наших мужчин до последней капли крови, так, как они дрались за нас,

– сказала Зарицкая.

Поэтому новообразованная Рада будет своеобразной площадкой между родными и властью, которая будет "держать на пульсе" вопрос освобождения украинских военных из плена и соблюдения всех пунктов Женевских конвенций.

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Контакты Ассоциации семей защитников "Азовстали"

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Твиттер – https://twitter.com/AzovstalFam

Инстаграмм – https://www.instagram.com/azovstalfamilies/

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Номера телефонов – +380 (63) 071 45 65 и +380 (63) 071 41 65

Электронная почта – support@azovstalfamilies.com

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