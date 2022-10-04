Взятие на военный учет будет обязательным только для одной профессии женщин

Правительство на год отсрочило принятие законопроекта о взятии на учет женщин. Предполагается, что призыв для женщин будет добровольным, однако для медиков – обязательным.

До 1 октября в Украине планировали утвердить процедуру, по которой женщины должны становиться на военный учет. Однако 6 сентября министр обороны Резников подписал приказ, в котором перенес принятие этого решения вплоть до 1 октября 2023 года. Об этом сообщает 24 канал.

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Для каких профессий становление на учет будет обязательным

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский заявил, что женщины по этому законопроекту смогут становиться на военный учет только если у них будет собственное желание. Хотя при обсуждении в комитете были предложения о том, чтобы сделать этот военный учет обязательным.

В целом Вениславский предлагает закрепить это в виде права, однако женщин, имеющих специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, обязать вставать на учет.

Чтобы это решение вступило в силу, следует изменить одну из частей статьи закона "О воинской обязанности и военной службе". Соответствующий для этого законопроект зарегистрировали в конце декабря 2021 года.

Будет ли наказание для тех, кто не станет на учет

21 сентября Верховная рада в первом чтении приняла этот законопроект.

Адвокат объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Лидия Карплюк прокомментировала закрепление в законодательстве наказаний, в случае если женщина откажется становиться на военный учет. По ее словам, никаких ограничений, привлечения к уголовной или административной ответственности пока не предусмотрено.

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Однако неизвестно, будет ли это действовать для женщин, имеющих медицинскую специальность и вынужденных в обязательном порядке являться в территориальные центры комплектации.

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