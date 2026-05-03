Нет, они на фронте не варят борщ․ Истории 4 женщин, которые разрушают самые распространенные стереотипы о службе в ВСУ

Нет, они на фронте не варят борщ. Истории 4 женщин в ВСУ, которые разрушают самые распространенные стереотипы

"Ты – слабый пол". "Наверное, борщ на фронте варишь?". "А как же ребенок?". "Сделала губы и пришла за пиаром?". Это лишь мизерная часть слов, с которыми сегодня сталкиваются украинские военнослужащие. Однако важно понять, что женщина на войне – это не исключение, а обычная реальность.

На фронте нет пола, как и нет "женской работы". Военнослужащие могут быть одновременно матерями, служить наравне с мужчинами, ухаживать за своей внешностью и одновременно командовать большим количеством людей. И все это ради одной цели – свободной Украины.

24 Канал собрал истории 4 женщин, которые уверенно разрушают известные стереотипы о женщинах на войне, ведь профессионализм на фронте измеряется не полом, а боевым опытом и внутренней силой.

"Говорили, что накачала губы": военная, которая не видит противоречия между службой и уходом за собой

Юлия Фомина "Жули" – украинская актриса, которая 25 февраля 2022 года уже стояла в очереди в военкомат вместе с мамой. Ни там, ни впоследствии в ТрО их не хотели брать, потому что они – женщины. После этого им все же удалось пройти военную подготовку в полку "Азов", но потом их отправили в резерв.

Женщины решили не ждать вызова из резерва и пошли в Добровольческий Украинский Корпус "Правый сектор". Именно оттуда Юлия впоследствии попала в Силы специальных операций. В то же время ее мама сейчас служит в другом роде войск.

Сначала "Жули" занимала должность в рамках внутреннего обеспечения документационной деятельности полка. Однако сейчас женщина служит связистом. По ее словам, в армии менять профессию, учиться, постоянно развиваться и открывать в себе новые стороны – это нормально.

Юлия выполняет обязанности связиста / Фото предоставлено 24 Каналу

Позывной Юлии "Жули" – с ударением на "и" – появился неслучайно. Его придумал побратим, который свободно владеет французским языком.

"Он называл меня "Жоли", что с французского переводится, как "красивая", но другие ребята были не в курсе этой истории, поэтому как слышали, так и называли. Им слышалось "Жули", поэтому так и привязалось", – вспомнила она.

Юлия отметила, что мужчины очень часто, даже неосознанно, относятся к женщинам как к куклам. И чаще всего это отношение прослеживается у старших мужчин, рожденных в Советском Союзе.

Они ставят военнослужащих в рамки своего представления о женщинах: "Улыбнись, тебе не подобает быть серьезной". В таком случае это: "Улыбнись, тебе не подобает быть собой и ты мне нравишься только с улыбкой",

– отметила Юлия.

По ее словам, мужчин не волнует, что женщина является таким же человеком, как и он – со своими эмоциями и переживаниями. Женщины также могут иметь плохое самочувствие и переживать горе. Зато похожие фразы как будто хотят доказать, что женщине не подходит быть нормальной.

Также часто, по словам "Жули", люди хотят услышать слова благодарности, когда делают военнослужащим комплимент. Или же наоборот – хотят задеть, намекая, что женщина некрасивая или поправилась. Однако ей безразлично на такие упреки.

Мне также писали о губах, хотя я никогда ничего в них не колола. Часто это пишут женщины, которые подозревают или знают о ситуации, что их мужья изменяют им с боевыми посестрами. Там уже не важно, что хейтить – губы, татухи, прическу или даже фигуру. Главное для них – хейтить,

– подчеркнула Юлия.

Военнослужащая вспомнила, как побратимы поздравляли ее и посестер с 8 марта этого года. Они желали женщинам "цвести и продолжать радовать своей красотой". Очевидно, что женщины восприняли это как намек на то, что их основная цель – радовать мужчин.

"Жули" упрекали за якобы сделанные губы / Фото предоставлено 24 Каналу

Юлия подчеркнула, что цель женщин в армии – не пиар. Десятки женщин служат "молча" и не дают интервью. В армии ничего приятного или "сладкого" нет – военнослужащие прилагают максимальные усилия, чтобы приблизить нашу страну к победе.

Исторически общество совсем недавно отошло от представлений о женщине как о ведьме, враге или о ком-то, кому нужно ограничивать права, но, к сожалению, не полностью. Кое-где женщину до сих пор воспринимают как слабую, менее компетентную или такую, что не является полноценной участницей общественной жизни.

Поэтому, когда женщина делает то, что не вписывается в эту устаревшую картину мира – например, служит в армии – это объясняется простым и удобным способом: она делает это ради внимания или пиара,

– объяснила Юлия.

Военнослужащая добавила, что внешность человека – это естественная данность и сфера личного выбора. Армия может регулировать форму одежды, но не тело. Поэтому если человек является профессиональным специалистом, то размер его губ или цвет волос не повлияют на выполнение обязанностей, но повлияют на самоуверенность и ощущение, с которым человек будет идти выполнять свою работу.

По ее мнению, во время войны есть гораздо более важные темы, чем обсуждение женской красоты. В то же время женственность у Юлии никто и никогда отобрать не сможет – она всегда ухаживает за собой, несмотря на все. В любых условиях у нее есть с собой минимальный набор. Если есть возможность, не стесняется – берет максимальный, что бы не говорили мужчины.

Закидывают о "брошенном" ребенке: мама, что вернулась на фронт после родов

Анастасия Муцей "Acid" – в прошлой гражданской жизни IT-шница, которая в 2022 году прошла селекцию в полку "Азов", а затем поехала в Харьков и присоединилась к Первому Интернациональному легиону Украины.

Сначала женщина эвакуировала людей, а уже через 3 месяца перешла в боевую роту на должность стрелка-санитара.

Так Анастасия воевала 2 года, пока в один момент не узнала, что беременна. Это произошло во время российского наступления на Старомайорское.

Я чувствовала страх, ведь вся моя жизнь была вокруг армии. Я понимала, что ребенок – это гражданская жизнь и большая ответственность. Когда ты в армии – ты не планируешь будущее на ближайшие 2 – 3 года. А с ребенком ты не можешь быть со своими проблемами в голове. Моему же мужу страшно не было, он был очень рад,

– вспомнила она.

Анастасия узнала о беременности во время вражеского наступления / Фото из Instagram

До 7 месяца беременности женщина находилась на фронте, тогда она сменила должность и стала ротным медиком – сопровождала раненых и вела документацию. Затем уволилась и год провела с сыном Александром-Павлом.

Анастасия отметила, что после рождения ребенка у нее были "качели" – женщина то хотела возвращаться на фронт, то училась наслаждаться жизнью вместе с ребенком. В конце концов, она все же приняла решение снова мобилизоваться.

Когда женщина рассказала мужу, который тоже является военным, о желании вернуться на фронт, он был категорически против. Однако, зная сильный характер жены, все же ее поддержал. Теперь она служит в должности коммуникационщика в 24-м отдельном штурмовом полку "Айдар".

"Трудно оставлять ребенка. На Востоке я переживаю за себя, потому что я – вселенная для маленького человека. Есть постоянное желание быть рядом. Когда выполняю задание, все равно думаю о ребенке", – отметила военнослужащая.

После решения снова защищать страну Анастасия столкнулась с большой волной хейта. Однако еще с 2022 года она приобрела к нему "иммунитет" – тогда ей не верили, что женщина может служить в рядах ВСУ да еще и на боевой должности. Сейчас она живет со своей правдой и знает, почему она нужна на фронте.

Внутренняя мотивация перекрывает все то, что обо мне говорят, что я оставила ребенка. Я пошла снова воевать, чтобы сын не воевал в будущем. Я видела все ужасы войны во всей "красе". Я сделаю все, чтобы мой ребенок этого не видел. Я знаю, что сын захочет воевать, если наше поколение не завершит войну,

– подчеркнула Анастасия.



Анастасия знает, за что воюет / Фото из Instagram

Военнослужащая добавила, что все близкое окружение поддерживает ее, а этого ей и достаточно. Чаще всего фразы о "брошенном" ребенке она встречает в социальных сетях, но не обращает на них внимания и часто даже не читает комментарии.

Сейчас сын Анастасии остается с няней и мужем, который планирует уволиться со службы. Кроме того, женщина будет иметь определенные задачи, которые позволят ей видеться с сыном Александром-Павлом.

Поженились во время штурма: женщина, которая служит бок о бок с мужем, а не ждет его дома

Евгения Прокопенко "Миледи" – обладательница титула "Королева Украины" и директор юридической компании, которая в начале российско-украинской войны в 2014 году помогала украинской армии. Как волонтер она часто приезжала в зону АТО.

Однако уже в начале полномасштабного вторжения женщина решила окончательно – нужно мобилизоваться.

В ТрО ей сказали подождать, но Евгения поняла, что не может просто надеяться на ответ – они с друзьями помогали полиции и выходили на дежурство, а потом их пригласили присоединиться к 49-му отдельному штурмовому батальону "Карпатская Сечь".

С красной дорожки – на фронт / Фото предоставлено 24 Каналу

Сейчас "Миледи", как и ее муж Александр, занимает должность боевого медика и инструктора. Ранее мужчина был в "Госпитальерах" и проезжал мимо села, где была Евгения.

В 2022 году они начали работать вместе в одном экипаже – так и зародилась их любовь. Однако многие не верили в эти отношения, ведь они закрутились очень быстро.

"Мы поженились неподалеку от наших позиций. Нас должен был расписать наш комбат, но именно в этот день россияне начали штурм. Я была одета в форму и фату. Из 90 человек, которые должны были быть на свадьбе, было только 8, потому что все остальные были на позициях. В это время по рации говорили о раненых друзьях. Я хотела отложить свадьбу, но мои все же настояли", – вспомнила она.

Свадьба Евгении во время российского штурма / Фото предоставлены 24 Каналу

Евгения не раз слышала в свою сторону оскорбления – ее называли "белоручкой" и "слабым полом". Однако собратья "Миледи" видели ее и в посадках, и всю в болоте и крови.

Между тем от гражданских в социальных сетях Евгения нередко сталкивается с фразами вроде: "Ты воюешь с мужем, но, наверное, сидишь где-то на тыловой должности".

Многие люди не верят, что достаточно молодая женщина может находиться там, где я нахожусь. Люди думают, что я здесь варю борщи и не понимают, чем занимаюсь на самом деле,

– подчеркнула она.

Более того, военнослужащей часто приходилось строить мужчин. По ее словам, когда у женщины в подчинении есть более старшие мужчины, она должна завоевать их уважение.

Военнослужащим нужно завоевать уважение мужчин / Фото предоставлено 24 Каналу

"Миледи" даже могут спросить, почему она на фронте, а не ждет мужа дома. Однако когда собратья видят, как горят ее и мужа глаза во время совместной работы – больше таких вопросов не возникает.

"Не обижайтесь, что я на боевой должности": военная, которая создала женский взвод

Яна Залевская "Мультик" встретила полномасштабное вторжение в Херсоне, где впоследствии была в оккупации. В это время она как раз должна была ехать забирать загранпаспорт и лететь в Канаду, но эти планы оборвала Россия.

Женщина вспомнила, что было очень страшно – закончилась провизия, люди были без оружия, а полиция выехала. Между тем украинские военные тогда отбивались на Антоновском мосту.

Мы начали делать митинги против российской агрессии. Однако через полторы недели я поняла, что это не сработает. Мы общались в чатах с россиянами и хотели донести, чтобы они опомнились, но... Я поняла – значит я пойду на войну,

– вспомнила Яна.

После оккупации Яна решила присоединиться к армии / Фото из Instagram

Приобщиться к армии она пришла со своим отцом, имея 2 цели – уметь защищать себя и Украину. Однако путь присоединения к армии оказался очень сложным: в 2 военкоматах ей отказали, в одном из них, кстати, это была женщина.

Впоследствии, придя в 59 бригаду, Яна сказала: "Я хочу служить и вы меня не выгоните". Так и начался боевой путь "Мультика" – она сразу знала, что хочет служить исключительно на боевой должности. Сейчас женщина является оператором БПЛА в 141 ОМБр.

"Мне такие комментарии пишут под моими постами... Иногда пишут мужчины, что они с 2014 года на тыловой должности. Я уважаю тыловую работу, но не надо на меня обижаться за то, что я выполняю здесь другую", – сказала она.

"Мультик" – оператор беспилотников / Фото из Instagram

Также Яна является командиром подразделения "Амазонки Банши", где воюют только женщины в должности операторов БПЛА. Сначала военнослужащая хотела создать женский боевой экипаж, но теперь это взвод.

В воплощении такой идеи ей помогли командир Богдан Шевчук "Сова" и начальник беспилотных систем, начальник отделения Юрий Мельник "Бирд", которые видели, как даже перед боевыми женщинами могут закрывать двери. Каждый раз, когда Яна переводилась в другую боевую часть, она была вынуждена доказывать, что способна выполнять работу не хуже мужчин.

Как и у мужчин, у нас есть споры. Мы люди, мы устаем. Однако женский коллектив очень сплоченный. Это мои амазонки – очаровательные и мужественные женщины, которые выбрали непростой путь. Каждый день они доказывают, что они здесь не просто так – достойны носить эту форму и шеврон, который надо заслужить,

– подчеркнула Яна.

По словам военнослужащей, ее очень радует тенденция, которая есть сейчас среди украинского общества, по популяризации военных женщин как равных мужчинам.

По ее мнению, чтобы женщины не должны были доказывать свою силу и мужество, нужны изменения на высшем уровне: и военного руководства, и власти.

На войне нет пола. Если перед тобой стоит женщина с боевым опытом, на ее счету многочисленное количество спасенных наших бойцов или уничтоженных врагов, стоит просто поблагодарить или вообще промолчать,

– подчеркнула она.

Яна подытожила, что Украине стоит работать над этим глубже, ведь не только в армии женщины сталкиваются с гендерным неравенством.

Украинские военнослужащие не ждут особого отношения и внимания. Им важно, чтобы их выбор пойти служить уважали и принимали. Каждая из них сталкивается с устаревшими ожиданиями общества, борясь за право на собственное "я".

Украинская женщина на фронте – это о мужестве, силе и решительности. Они не мечтали о войне, полевых условиях и грязи, но приняли это сознательно ради всех украинцев. Никто не имеет права осуждать или обесценивать тех, благодаря кому мы продолжаем жить.