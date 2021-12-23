Женщины – на воинский учет: как отреагировали украинки

Минобороны существенно расширило список специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин на воинский учет. Эти нормы уже вступили в силу. Женщины в сети реагируют по-разному. Некоторые уже направились в военкомат, а некоторые инициативу не слишком поддерживают.

В перечень отнесли женщин разных профессий. Например, журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, работников медицинской сферы, аналитиков, финансистов, ученых и менеджеров разного профиля.

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Реакция украинцев

В целом, женщины положительно восприняли нововведения. К примеру, в твиттере украинки отмечают, что ничего плохого в том, что женщины станут на воинский учет, нет. Приводят пример Израиля, где все служат, а страна имеет мощную армию. Однако член "Европейской Солидарности" Валерий Прозапас называет сравнение с военной системой Израиля "смешным".

Журналистка Александра Горчинская возмутилась прямой трансляцией Минобороны, где должны были объяснить, как будет работать новый приказ. Она обратила внимание на плохую коммуникацию и разъяснение правил.

Женщины – в военкомат / Фото Александры Горчинской

Женщины уже ходили в военкомат

Некоторые женщины даже ходили в военкомат. Экс-нардеп Виктория Войцицкая написала, что на учет стать уже можно.

"Вас встретят очень вежливо и с уважением!", – добавила женщина.

Журналистка Ирина Сампан тоже написала в фейсбуке "Держись, Киево-Святошинский военкомат, я уже иду!"

Женщины уже ходили в военкомат / Фото Виктории Войцицкой

Первые трудности

Некоторые столкнулись с трудностям с документами. Например, Кристина Морозова рассказала, что звонила в военкомат Днепровского района в Киеве, чтобы уточнить, можно ли стать на учет по месту жительства. Там ответили, что можно стать на учет по месту работы, но организация должна написать письмо.

Звоню в Соломенский – пока стать на учет нельзя. Информация будет в новом отчетном периоде, в середине января. Всем нужно проходить медкомиссию. Информацию обнародовали сейчас, чтобы женщины морально подготовились,

– отметила Морозова.

Журналистка Ольга Сантарович удивляется, зачем брать на воинский учет тысячи женщин, если они не знают, что делать в армии. Она предполагает, что соответствующую работу и разъяснение для женщин не будут проводить.

В сети даже шутят об уловках, с помощью которых можно заставить женщин стать на воинский учет.

Повестки для женщин / Фото из фейсбука Настки Федченко

Фото из телеграмма

Общественный деятель Александр Равчев написал, что "псевдопатриархальные украинские мужчины потеряли свой последний аргумент в спорах о гендерном равенстве". Напоследок он пошутил, что мальчики теперь должны учиться сами себе варить борщ. Наталья Каташинская в твиттере добавила, что ждет споров среди женщин и мужчин о воинском учете из серии "доборолись, феминистки".

Украинцы делятся лайфхаками / Фото из телеграма

Что нужно знать о воинском учете для женщин

Список профессий расширили, чтобы перестраховаться из-за неспокойной ситуации на границе.

Чтобы стать на воинский учет, нужно подготовить ряд документов: заявление о взятии на воинский учет, паспорт, идентификационный код, военно-учетный документ, свидетельство о рождении детей, если есть.

Если женщина-работница не станет на учет, то будет платить штраф 850 – 1 700 гривен, а ее руководитель – 5 100 – 8 500 гривен.

Однако в Минобороны успокоили, что до конца 2022 года не будут наказывать женщин, которые не станут на воинский учет. Их работодателям тоже ничего не грозит.

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