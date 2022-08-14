Семьи пленных оккупантов на Донбассе в отчаянии: обращаются к путину, но кремлю на них плевать

Жены "мобилизованных" боевиков из оккупированного Донбасса массово обращаются к путину. Говорят, что об их мужьях ничего неизвестно, однако отвечать им в россии даже не думают.

Семьи пленных оккупантов – в отчаянии. Они умоляют кремль обратить на них внимание и публикуют свои видеообращения. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

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россия даже не включает боевиков в обменный список

Жены боевиков говорят, что стучали куда только можно. В частности, во все так называемые "органы" квазигосударства. Однако там только разводят руками.

Жены жалуются, что от них все отмахиваются, а их мужей россия даже не включает в списки обмена. Им говорят ждать "договоренностей" между Украиной и недореспубликами. Однако понятно, что это только "отмазки", поскольку наше государство никогда не вело переговоров с российскими марионетками.

Женщины плачутся, мол, боевики – "такие же военные, как и другие оккупанты, которые возвращаются". В конце концов семьи пленных ничего лучше не придумали, как обратиться к путину напрямую.

Жены боевиков обратились к путину, смотрите видео:

россия использует боевиков из Донбасса как пушечное мясо

Раньше женщины в Луганске выходили на акции, однако их задерживали и начинали судить. Это испугало людей, сейчас желающих протестовать меньше.

На оккупированных псевдореспубликах Донбасса продолжают мобилизовать мужчин. оккупанты бросают на передовую всех, часто даже без амуниции. россияне используют этих мужчин просто как пушечное мясо.

Журналист из Донецка Денис Казанский рассказал, что забирают тех, кого первые месяцы не трогали – это шахтеры, работники предприятий и т.д.

В общей сложности россияне незаконно "мобилизовали" в свое войско более 100 тысяч мужчин из Донбасса. Правозащитники сообщали, что почти четверть этих людей уже погибла.

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