Сім'ї полонених окупантів – у розпачі. Вони благають кремля звернути на них увагу та публікують свої відеозвернення. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

До теми Відчай і паніка, – Казанський розповів про чергову хвилю примусової мобілізації на Донбасі

росія навіть не включає бойовиків до обмінного списку

Дружини бойовиків кажуть, що стукали, куди тільки можна. Зокрема, у всі так звані "органи" квазідержави. Однак там тільки розводять руками.

Жінки жаліються, що від них всі відхрещуються, а їхніх чоловіків росія навіть не включає до списків обміну. Їм кажуть чекати "домовленостей" між Україною та недореспубліками. Однак зрозуміло, що це лише "відмазки", оскільки наша держава ніколи не вела перемовин з російськими маріонетками.

Жінки плачуться, мовляв, бойовики – "такі ж військові, як інші окупанти, що повертаються". Насамкінець сім'ї полонених нічого кращого не вигадали, як звертатись до путіна напряму.

Зверніть увагу! Раніше жінки в Луганську виходили на акції, однак їх затримували та починали судити. Це злякало людей, зараз охочих протестувати менше.

Дружини бойовиків звернулись до путіна, дивіться відео:

Росія використовує бойовиків з Донбасу як гарматне м'ясо

На окупованих псевдореспубліках Донбасі продовжують мобілізовувати чоловіків. Окупанти кидають на передову всіх, часто навіть без амуніції. Росіяни використовують цих чоловіків просто як гарматне м’ясо.

Журналіст з Донецька Денис Казанський розповів, що забирають тих, кого перші місяці не чіпали – це шахтарі, працівники підприємств тощо.

Загалом росіяни незаконно "мобілізували" до свого війська понад 100 тисяч чоловіків з Донбасу. Правозахисники повідомляли, що майже чверть цих людей вже загинула.

Дивіться більше – перехоплена розмова, як бойовики бідкаються через "мобілізацію": відео