Жертв обстрелов в Николаеве после ночных хаотических обстрелов нет, – Ким

Россияне снова атаковали Николаев в ночь на 12 марта. Враг вел хаотические обстрелы по больницам и интернату – попал в котельную.

Об этом сообщил Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. Соответствующее сообщение о ситуации в городе он опубликовал в телеграме в 8:20.

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Жертв – предварительно нет

По словам руководителя военной областной администрации, в ночь на 12 марта обошлось без жертв. К сожалению, 2 человека в результате обстрелов получили ранения.

Россияне меняют тактику

Ким обратил внимание на то, что теперь захватчики стреляют по городу и убегают. Они размещаются в окрестных селах и квартируются там в школах и домах. Поэтому украинские военные не могут накрывать их в ответ. "Теперь правил нет, будем работать с ними жестче", – подчеркнул чиновник.

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