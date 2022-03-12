Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. Відповідний допис про ситуацію у місті він опублікував у телеграмі о 8:20.

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Жертв – попередньо немає

За словами керівника військової обласної адміністрації, вночі проти 12 березня обійшлося без жертв. На жаль, 2 людей внаслідок обстрілів зазнали поранень.

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Кім звернув увагу на те, що тепер загарбники стріляють по місту й тікають. Вони розміщуються у навколишніх селах й квартируються там у школах й будинках.

Через це українські військові не можуть накривати їх у відповідь. "Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше", – наголосив чиновник.

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