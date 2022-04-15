От рук россиян погиб ребенок
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Марьинка находится под непрерывным огнем россиян с начала широкомасштабного вторжения в Украину.
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Сообщается, что с 24 февраля россияне убили в Марьинском общине 11 гражданских и ранили 48 человек. От рук оккупанта погиб один ребенок: еще один – ранен.
Россияне повредили:
- 3 школы;
- 1 детский сад;
- 3 админздания;
- 13 многоэтажек;
- 322 частных дома (из них 97 разрушены полностью);
- 26 предприятий.
Разрушения Марьинского общества, нанесенные россиянами / Фото с телеграмму Кириленко
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