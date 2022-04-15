От рук россиян погиб ребенок

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Марьинка находится под непрерывным огнем россиян с начала широкомасштабного вторжения в Украину.

Достойно внимания Панические настроения, рассогласование, погода: россияне взяли вынужденную паузу перед битвой за Донбасс

Сообщается, что с 24 февраля россияне убили в Марьинском общине 11 гражданских и ранили 48 человек. От рук оккупанта погиб один ребенок: еще один – ранен.

Россияне повредили:

3 школы;

1 детский сад;

3 админздания;

13 многоэтажек;

322 частных дома (из них 97 разрушены полностью);

26 предприятий.

Разрушения Марьинского общества, нанесенные россиянами / Фото с телеграмму Кириленко

Это важно – "Путин не покидает Харьков": какая ситуация в городе 14 апреля: смотрите видео