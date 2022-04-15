Від рук росіян загинула дитина
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Мар’їнка перебуває під безперервним вогнем росіян від початку широкомасштабного вторгнення в Україну.
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Повідомляється, що з 24-го лютого росіяни вбили у Мар'їнській громаді 11 цивільних та поранили 48 людей. Від рук окупанта загинула одна дитина: ще одна – поранена.
Росіяни пошкодили:
- 3 школи;
- 1 дитсадок;
- 3 адмінбудівлі;
- 13 багатоповерхівок;
- 322 приватні будинки (з них 97 зруйновано повністю);
- 26 підприємств.
Руйнування Мар'їнської громади, завдані росіянами / Фото з телеграму Кириленка
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