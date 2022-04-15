Від рук росіян загинула дитина

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Мар’їнка перебуває під безперервним вогнем росіян від початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

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Повідомляється, що з 24-го лютого росіяни вбили у Мар'їнській громаді 11 цивільних та поранили 48 людей. Від рук окупанта загинула одна дитина: ще одна – поранена.

Росіяни пошкодили:

3 школи;

1 дитсадок;

3 адмінбудівлі;

13 багатоповерхівок;

322 приватні будинки (з них 97 зруйновано повністю);

26 підприємств.

Руйнування Мар'їнської громади, завдані росіянами / Фото з телеграму Кириленка

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