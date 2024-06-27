Защита гражданских – это ответственность России, – Юсов о пострадавших в Крыму на пляже

Из-за работы российской ПВО в Крыму 23 июня на побережье моря пострадали люди, среди них были и погибшие. В ГУР заметили, что россияне должны самостоятельно позаботиться о гражданских.

Украина тогда, как и всегда, атаковала военные цели на территории Крыма. Это сказал в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, пишет 24 Канал.

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Россия ответственна за население оккупированных территорий

Представитель ГУР отметил, что Россия должна сама защищать население на оккупированных территориях.

Украинские силы обороны продолжают уничтожать военную инфраструктуру на временно оккупированных территориях. Речь идет только о военных объектах... Враг отвечает за защиту гражданского населения на временно оккупированных территориях,

– сказал Юсов.

Он отметил, что вопрос защиты населения не возникал бы, если бы не агрессия России.

"Конечно, что очевидным фактом для всего мира является то, что, если бы не было российской агрессии ни в Крыму, ни на Донбассе, ни на других украинских землях, не стоял бы вопрос защиты прав гражданского населения на территории Украины", – добавил представитель ГУР.

Он отметил, что "Украина всегда была мирным и демократическим государством", и только из-за российской агрессии мир ежедневно видит ужасные последствия террористических ударов по украинским городам и поселкам.

Относительно жителей Крыма Юсов добавил, что украинское население полуострова поддерживает международное право и "с радостью воспринимает любые активности ВСУ". Он также отметил, что никакого массового наплыва туристов в Крыму нет. А случаи, когда "единичные маргиналы забредают в оккупированный Крым", не стоит комментировать. К тому же руководящие круги и политическая элита России уже давно свои семьи в Крым не отправляют: они понимают, что безопасных мест на территории полуострова пока не существует.