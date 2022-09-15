От "жеста доброй воли" до "отвлекающего маневра": как россия объясняет свои поражения в войне

После 24 февраля, когда провалилось намерение россии взять Киев за 3 – 4 дня, она еще неоднократно терпит различные неудачи на полях боя. А то, с каким энтузиазмом, вдохновением и усилиями держит лицо россия, объясняет собственные поражения, уже можно считать отдельным искусством.

То, как россия оправдывает поражение собственной "второй армии мира", 24 канал расскажет в своем материале. Только это все будет нашей с вами тайной, потому что россия никогда не проигрывает.

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Первый "жесть доброй воли"

Впервые россия потерпела серьезное стратегическое поражение в войне с Украиной лишь чуть больше месяца спустя после полномасштабного вторжения 24 февраля – уже в конце марта.

После провала плана с блицкригом и "взятием Киева за 3 – 4 дня" в Киевской области на целый месяц затянулись тяжелые для обеих сторон бои. Впрочем, благодаря героизму украинской армии именно Украина вышла победителем в этом сражении.

Россия, потерпевшая разгром в Киевской области и на Севере Украины в целом, оказалась перед достаточно очевидным выбором – отойти с этого направления или угробить еще большую часть своего войска. Светлым умом россияне никогда не выделялись, но для того чтобы не выбирать второй вариант, клепки хватило.

Важнейшим был вопрос, как это все преподнести своему "населению", которое ждет только победы и расширения империи. Следует отдать должное кремлю: тогда, когда поражения для него были еще не таким массовым явлением, вариант выбрали не самый плохой.

О выводе войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей объявили глава тогдашней российской делегации на переговорах с Украиной владимир мединский и заместитель министра обороны россии александр фомин.

Сделали это довольно хитро: будто об этом прямо на переговорах в Турции договорились сделать "для Украины, чтобы снять напряжение". Впрочем, это заявление удивило даже представителей украинской делегации. Похоже, что на только что закончившихся переговорах этот вопрос даже не обсуждался.

"Мы делаем два шага для деэскалации конфликта. Одну из позиций – по воинской части – объявит заместитель министра обороны", – сказал тогда мединский.

Министерство обороны россии одобрило решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях,

– сообщил фомин.

Впоследствии это закончилось полным бегством россиян с Севера Украины, а усатый рот кремля дмитрий песков назвал это "жестом доброй воли". О том, что это вынужденный шаг из-за тотального разгрома российских войск – не упомянул.

Российские власти могут принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент страны владимир путин приказал войскам выйти из региона,

– убеждал тогда песков.

Россияне полностью вышли из Киевской области 2 апреля. Пожалуй, это был последний раз в этой войне, когда объяснение россией собственного поражения было продуманным и даже таким, что могло бы походить на правду. Пожалуй, для россиян.

"Она утонула"

Не прошло и двух недель, как поздно вечером 13 апреля появились официальные сообщения: в Черном море после боевого поражения горит флагман черноморского флота россии ракетный крейсер "москва". Ему прогнозируют, что это его последняя ночь.

Так и вышло. Утром 14 апреля стало известно, что из-за детонации боекомплекта ликвидировать пожар так и не удалось – "москва" совершила маневр обратного всплывания.

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Уже в ночь пожара в минобороны россии подтвердили, что на крейсере "москва" возник пожар, из-за которого сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. Позже минобороны утверждало, что крейсер "сохраняет плавучесть".

Из-за повреждений корпуса, возникших при пожаре от детонации боезапаса корабль потерял устойчивость и затонул в условиях штормового волнения моря,

– только позже признали в минобороны.

Возможное боевое поражение флагмана своего флота россияне всячески отрицали. Мол, причина пожара – обычная небрежность экипажа, нарушившего технику безопасности, а крейсер затонул не столько из-за пожара, сколько из-за сильного шторма, когда его пытались отбуксировать в оккупированный Крым.

Ко второму глобальному (прежде всего психологически) поражению всего за 2 недели российская пропагандистская машина оказалась явно неготовой. Объяснять свой провал публике пришлось на ходу. И дальше будет еще больше.

Крейсер "москва"



Российский ракетный крейсер, флагман черноморского флота россии, спущен на воду в 1979 году и утоплен украинскими военными 14 апреля 2022 года.



Экипаж крейсера насчитывал около 500 человек личного состава, большинство из которых утонули вместе с кораблем. "Москва" имела возможность запускать одновременно 16 ракет.



Затопление "москвы" стало первым уничтожением корабля такого размера в бою с 1982 года, когда британская субмарина HMS Conqueror утопила аргентинский крейсер "Генерал Бельграно" во время Фолклендской войны .

Зажестились знатно

Июнь 2022 года оказался очень жарким на всей территории Украины. Но самым жарким был ее крошечный клочок – остров Змеиный площадью чуть более 200 квадратных метров в Черном море.

Это был действительно адский месяц для всех, кто в то время находился на острове – для российских оккупантов. Поскольку они превратили его буквально в сплошную военную базу, Вооруженные Силы Украины ежедневно наносили разрушительные удары по территории острова.

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Понеся значительные потери как в технике, так и в живой силе, в ночь на 30 июня россияне решили бежать с острова. Хотя это и было очень болезненным решением для них, поскольку из-за этого они потеряли контроль над значительной частью акватории Черного моря.

Поскольку бегство было внезапным для самих россиян, хоть россия и пытается доказать обратное, объяснение такого решения снова пришлось придумывать на ходу. Так что решили просто использовать одну из старых отмазок.

Министерство обороны россии официально заявило, что бегство россиян из Змеиного было еще одним "жестом доброй воли".

Тем самым мировому сообществу продемонстрировали, что россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

– словно мантру повторяло минобороны агрессора.

Правда, российские войска так спешили "зажеститься", что в страхе оставляли на острове свою военную технику. Уже на следующий день, несмотря на "жест доброй воли", авиаударом они пытались ее уничтожить, чтобы та не досталась ВСУ. Но как свойственно россиянам – попали в море.

Им в помощь пришли Вооруженные Силы Украины. Поняв, что обезьяна еще долго будет играть с гранатой, пока та не взорвется, украинские воины сами уничтожили остатки российской техники ударом из "Байрактара".

"Мамочка, пора сваливать отсюда"

Внезапные взрывы 9 августа на аэродроме в Новофедоровке, близи Саков в оккупированном Крыму, для россиян можно сравнить разве что с вылитым на голову ведром фекалий. За один день эффектом домино развалилась 8-летняя мантра об "исконнорусском" Крыме.

Многочисленные видео, на которых российские туристы массово убегают с оккупированного полуострова, прямо противоречат лозунгу "теперь хоть камни с неба – мы на родине", с которым россия оккупировала Крым в 2014 году. Выяснилось, что обычным россиянам Крым нужен как раз до тех пор, пока камни с неба не посыпались.

Кроме того, взрывы на военном аэродроме, за которыми, как впоследствии официально заявил главнокомандующий Валерий Залужный, стояли Вооруженные Силы Украины, развалили все пугалки кремля о том, что Крым – это священная российская корова, за которую россия будет отвечать очень жестоко.

А на самом деле россия воды в рот набрала и даже не знала, как объяснить, что произошло. Впрочем, на фоне массового бегства россиян таки пришлось что-то объяснять.

9 августа на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов,

– объяснили под вечер взрывы в министерстве обороны россии.

Там заверили, что никакого огневого влияния на боеприпасы не было. Несколько позже ведомство сергея шойгу заявило "официальную" причину пожара – нарушение техники пожарной безопасности.

Как и в случае с крейсером "москвой" в сети начали шутить, что кто-то просто покурил в запрещенном месте. Эта шутка стала настоящим мемом и ее подхватил даже Президент Украины Владимир Зеленский.

Перегруппировывались, перегруппировывались и не перегруппировались

В начале сентября Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление сразу по двум направлениям – на Южнобужском и Изюмском. Последний оказался настолько молниеносным и успешным, что этого не ожидал никто, особенно российские военные.

Они массово начали бежать из Харьковской области, а украинцы чуть ли не каждый час читали новости об освобождении нашими героическими военными новых населенных пунктов – Балаклея, Купянск, Изюм…

Из-за массового побега российских военных фронт на Востоке Украины в буквальном смысле посыпался. Кроме Харьковской области, россияне сбежали и из Сватового и Кременной Луганской области. К слову, там наши воины тоже смогли пробить линию обороны врага и перейти через реку Северский Донец.

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Собственное бессилие и невероятный героизм украинских воинов бросил в панику россиян – от рядовых военных на линии фронта и до руководства государства в кремле. Три дня там не могли придумать, как объяснить россиянам свой наибольший провал не только с момента полномасштабного вторжения в Украину, а, возможно, в современной истории.

Лишь на четвертый день фактической потери контроля за Харьковской областью в минобороны россии заявили, что они решили перегруппировать свои войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении, чтобы достичь заявленных целей "специальной военной операции" по освобождению Донбасса.

С этой целью в течение трех суток проведена операция по сворачиванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию "донецкой народной республики". В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск,

– заявили россияне.

Провал россии и успех Вооруженных Сил Украины были настолько молниеносны и внезапны, что действительно можно было бы поверить в то, что россияне сами более или менее организованно отошли, как это было в конце марта после разгрома в Киевской области.

Впрочем, между этими двумя случаями есть одно огромное отличие – в освобожденных городах и селах Харьковской области россияне оставляли после себя без преувеличения сотни единиц техники. Так быстро им приходилось убегать. Согласитесь: плановое отступление вряд ли предполагает подарок врагу сотен единиц техники, которой он теперь будет тебя уничтожать.

Россияне бросили технику в Харьковской области и скрылись: смотрите фото