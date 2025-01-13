Такое мнение высказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, рассказав подробности противостояния, которое происходит внутри оккупационного войска. Напомним, что в декабре 2024 года Рамзан Кадыров угрожал отправить на передовую "по первому приказу" резервы чеченцев в количестве 84 тысяч человек.

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Что предшествовало скандалу

Андрющенко рассказал, что недавно Апти Алаудинов, командир чеченского спецназа "Ахмат", находящийся в Курской области, встретился с главой диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Алексеем Мильчаковым, который является российским нацистом.

Эта встреча была очень неожиданной для многих, учитывая, какой скандал ей предшествовал.

История началась в августе 2024 года, когда подразделение ДШРГ "Русич" – "Русский меч", которое базируется на Запорожском направлении, зашли в кадыровские войска, в подразделение "Ахмат – сила". Между ними произошел довольно жестокий конфликт.

Часть ахматовцев там убили, часть изнасиловали, все это сняли на видео, которое впоследствии попало в сеть,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Однако когда они это делали, по его словам, на Запорожском направлении находилось еще одно российское подразделение – 291 мотострелковый полк, который на половину состоял из срочников. Он находился на постоянной дислокации в Чечне. В нем проходили службу исключительно россияне, не чеченцы, и кадыровцы их использовали, как рабов.

Поэтому когда "Русский меч", насиловал и убивал кадыровцев, он это снял от имени бойцов этого 291 подразделения. Именно от их имени видео попало в сеть и после этого произошел скандал. Именно поэтому Алаудинов вызвал Мильчакова к себе и делал с ним, как говорят, очень интересные вещи,

– подчеркнул он.

Во время встречи Алаудинов с Мильчаковым записали совместное видео, в котором рассказали, что, мол, между ними нет никакого конфликта.

Справляются без украинцев

Однако, как отметил Андрющенко, ему известно от украинских спецслужб, что Мильчакову удалось сбежать оттуда достаточно невредимым, потому что он сказал, что фигурантами скандального видео является не "Русский меч", а 291 МСП.

Эти отношения очень интересны для украинцев в понимании того, что происходит внутри России. Есть кадыровцы, которые, насилуют "русских нацистов", и есть "русские нацисты", которые насилуют кадыровцев. Они друг друга убивают, а потом публичные лица встречаются, и все зависит от того, кто из них крепче в настоящее время,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Однако Владимиру Путину выгоден этот конфликт, потому что, по мнению Павла Андрющенко, он избавляется от "биомусора", который не нужен ему сегодня.

Это происходит благодаря нашим героям, утилизирующим оккупантов бешеными темпами. Но иногда они, к счастью, справляются и без нас,

– подчеркнул он.

Отметим, что кадыровцы продолжают разворовывать оккупированный Мариуполь. В частности из металлургического комбината имени Ильича они вывозят металлолом в промышленных масштабах. Они уже вывезли оттуда все оборудование, которое можно было демонтировать, и продали его за большие деньги. Объем украденного имущества действительно большой, ведь из мариупольского порта вышло 2 балкера, которые были полностью загружены металлоломом.