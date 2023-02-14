Жесткое вручение повестки в Одессе: в ОК "Юг" отреагировали на поведение военных

В сети люди массово возмущаются жестоким вручением повесток в Одессе. Против них уже начали служебное расследование.

Руководители областного и районного ТЦК и СП обвиняются в превышении служебных полномочий.

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В командовании осудили некорректное поведение военнослужащих.

Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности. С личным составом, который привлечен к вручению повесток, проводятся дополнительные разъяснительные занятия и тренинги,

– заверили в ОК "Юг".

В то же время там напомнили, что меры мобилизации – это не личная прихоть сотрудников ТЦК и СП. Это общегосударственные меры, направленные на формирование резерва Сил обороны. Каждый гражданин, который по закону подлежит мобилизации, должен выполнить свою конституционную обязанность:

прибыть в ТЦК и СП по месту регистрации или в ближайший РТЦК и СП, если изменено место жительства, для уточнения своих личных данных,

при необходимости пройти медицинский осмотр,

сообщить об имеющихся основаниях получения отсрочки.

Добавим, что в сети появилось видео, на котором несколько военных стоят над лежащим на земле мужчиной. Рядом с ними собралось немало прохожих, пытавшихся "отбить" мужчину от военных. Сам он идти с представителями военкомата, очевидно, отказывался.

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Скандалы с вручением повесток в Одессе

На прошлой неделе сотрудники военкомата передвигались в Одессе на машине скорой помощи и раздавали повестки. В местном военкомате подтвердили, что такой случай действительно имел место. Там объяснили, что машину скорой получили в рамках мобилизации транспортных средств и используют ее в качестве микроавтобуса.

Из-за возмущения украинцев в ТЦК пообещали больше не использовать скорую для раздачи повесток, хотя заверили, что это не запрещено законом. Ранее общественность возмутил другой случай из Одессы – жестокое задержание мужчины во время вручения повестки в Одессе. Из-за этого инцидента была назначена служебная проверка.