Жестокая и неспровоцированная война Путина против Украины, – Байден обвинил Россию в росте цен

Президент США Джо Байден в очередной раз обвинил Россию. На этот раз, по его мнению, страна-агрессорка напрямую виновата в росте цен не только в Украине, но и во всем мире.

Соответствующее мнение Джо Байден выразил в своем твиттере. Он подчеркнул, что именно война, развязанная Россией против Украины, негативно повлияла на рост цен по всему миру.

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Байден отметил важность обеспечения поставок

Президент США подчеркнул, что дефицит полупроводников негативно повлиял на ценообразование. Стоимость всего, что имеет отношение к чипам, выросла. А теперь к этому добавилась еще и война, развязанная Россией против Украины.

А теперь жестокая и неспровоцированная война Путина против Украины еще больше подчеркнула необходимость обезопасить наши критические цепи поставок .

– подчеркнул Байден.

Кроме того, он отметил важность сотрудничества со стратегическими партнерами. Теми, кто разделяет мнения США. В частности, Южной Кореи. Это, по мнению Джо Байдена, позволит избежать проблем со снабжением полупроводников.

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Между тем, санкции против России продолжают работать и набирать обороты. Из страны-агрессорки ежедневно уходят все новые и новые бизнесы, а об инвестициях в нее вообще никто не задумывается.

Санкционное кольцо вокруг России сужается

Накануне Великобритания ввела новые санкции против авиакомпаний из России . Она запретила им продавать свои слоты в аэропортах, которыми из-за закрытого воздушного пространства она не может воспользоваться. Так, по убеждению правительства Великобритании, страна-агрессорша потеряет 50 миллионов фунтов.

Пропагандистские СМИ в России говорят, что в стране стало лучше жить. В то же время начало расти количество магазинных краж . А всплеск этого пришелся именно на начало полномасштабной войны против Украины.

В течение последнего месяца россияне на 18% чаще стали воровать что-нибудь в магазинах. Это если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Речь идет о 130 ограблениях, а их средний чек – 1 500 рублей (примерно 700 гривен по актуальному курсу).

Удивляет, что больше воруют не алкоголя. Первую позицию в рейтинге занимают кондитерские изделия – 19%. После них уже идет колбаса и алкоголь 16 и 14% соответственно.

А еще Россию продолжают покидать мировые бренды. Да, Reebok решила не портить себе репутацию и продала все магазины по стране . Так, 100 торговых точек перешли в турецкий холдинг FLO Retailing. Их, к слову, оценивают в 22,5 миллионов долларов США.

McDonald's тоже принял решение оставить россиян без гамбургеров, но уже не временно. В компании трудятся над продажей своего бизнеса, расположенного в России. В сети отметили, что не могут игнорировать тот гуманитарный кризис в Украине, причиной которого стало военное вторжение страны-агрессорки.

О продаже своего бизнеса в России Китаю заявил обладатель еще нескольких брендов. Речь идет о Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Поэтому скоро мнения о белорусском трикотаже будут не такими уж плохими для жителей страны.

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