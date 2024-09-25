Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что под завалами, вероятно, есть еще один человек. Правоохранителям удалось узнать, что это женщина.

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Удары по Харькову

Во время последнего обстрела Харькова Россия выпустила много КАБов, как следствие, к сожалению, погибли 3 человека и 36 ранены. Оккупанты атаковали садик, супермаркет, жилые дома, хлебозавод, стадион, спортивную школу, магазинчики и десятки гражданских автомобилей.

"Установлено, что Россия атаковала не только ФАБ-250, но и ФАБ-500. Это разрушительное и убийственное оружие", – сказала Анна Черненко.

Она отметила, что пострадали дома, которые ранее уже подвергались российским ударам.

Ее (многоэтажку – 24 Канал) уже разрушали. Там продолжался ремонт, а теперь вот это здесь снова бахнуло,

– рассказала местная жительница.

Корреспондентка из Харькова отметила, что люди не понимают, что делать дальше, куда переселяться, если они не так давно вернулись в свои дома.

Она добавила, что на места ударов прибыли иностранные делегации, которые зафиксировали преступления России. Это очень важно, ведь страна-агрессор должна возместить все убытки, нанесенные Украине, и получить справедливое наказание за это.