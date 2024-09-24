Олег Синегубов сообщал, что взрывы в Харькове раздавались с 15:23 по 15:39 24 сентября. Оккупанты также попали в многоэтажку, там погибла женщина, есть раненые.

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Что известно об ударе россиян по хлебозаводу

Враг также нанес удар по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове. Один человек погиб. Восемь пострадали,

– заявил глава ОВА.

Олег Синегубов рассказал, что по хлебозаводу россияне ударили авиабомбой ФАБ-500 – 500-килограммовой бомбой с массой взрывчатого вещества 300 килограммов.

Россияне попали в хлебозавод в Харькове / фото ОВА

Владимир Зеленский отреагировал на атаку врага и отметил, что 24 сентября в Харькове мишенями для российских бомб стали жилой дом, хлебозавод, стадион. То есть Россия атаковала обычную жизнь обычных людей.

Россия – террорист и ежедневно подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну,

– отметил президент.

Он пояснил, что на Генеральной Ассамблее ООН 24 сентября много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего. Однако надо остановить террор, чтобы были безопасность и будущее, чтобы Россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила.

