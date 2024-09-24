Олег Синєгубов повідомляв, що вибухи в Харкові лунали з 15:23 по 15:39 24 вересня. Окупанти також поцілили в багатоповерхівку, там загинула жінка, є поранені.

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Що відомо про удар росіян по хлібзаводу

Ворог також завдав удару по цивільному хлібопекарському підприємству в Харкові. Одна людина загинула. Вісім постраждали,

– заявив глава ОВА.

Олег Синєгубов розповів, що по хлібзаводу росіяни вдарили авіабомбою ФАБ-500 – 500-кілограмовою бомбою з масою вибухової речовини 300 кілограмів.

Росіяни поцілили в хлібзавод у Харкові / фото ОВА

Володимир Зеленський відреагував на атаку ворога та зазначив, що 24 вересня у Харкові мішенями для російських бомб стали житловий будинок, хлібозавод, стадіон. Тобто Росія атакувала звичайне життя звичайних людей.

Росія – терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну,

– зауважив президент.

Він пояснив, що на Генеральній Асамблеї ООН 24 вересня багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. Проте треба зупинити терор, щоб були безпека та майбутнє, щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила.

