Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що під завалами, ймовірно, є ще одна людина. Правоохоронцям вдалось дізнатись, що це жінка.

Дивіться також Зеленський відреагував на російський терор у Харкові

Удари по Харкову

Під час останнього обстрілу Харкова, Росія випустила багато КАБів, як наслідок, на жаль, загинуло 3 людини й 36 поранено. Окупанти атакували садочок, супермаркет, житлові будинки, хлібзавод, стадіон, спортивну школу, магазинчики та десятки цивільних автомобілів.

"Встановлено, що Росія атакувала не лише ФАБ-250, але й ФАБ-500. Це руйнівна та вбивча зброя", – сказала Анна Черненко.

Вона зауважила, що постраждали будинки, які раніше вже зазнавали російських ударів.

Її (багатоповерхівку – 24 Канал) ж уже руйнували. Там тривав ремонт, а тепер оце тут знову "бахнуло",

– розповіла місцева мешканка.

Кореспондентка з Харкова наголосила, що люди не розуміють, що робити далі, куди переселятись, якщо вони не так давно повернулись у свої домівки.

Вона додала, що на місця ударів прибули іноземні делегації, які зафіксували злочини Росії. Це дуже важливо, адже країна-агресорка має відшкодувати всі збитки, завдані Україні, й отримати справедливе покарання за це.