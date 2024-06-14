Угрожали нанести телесные повреждения: в Одесской области в детском саду жестоко издевались над ребенком

В частном детском саду в поселке Великодолинское в Одесской области зафиксировали факт жестокого обращения с 2-летней девочкой. Известно, что ребенка оскорбляли и запугивали.

На ситуацию отреагировал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что обратился в полицию.

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В частном детском саду в Одесской области зафиксировали жестокое обращение с ребенком

В заметке, что распространяется сетью, обнаружили травлю 2-летней воспитанницы частного детсада в поселке Великодолинское, что в Одесской области. Девочке угрожали нанести телесные повреждения, унижали, использовали нецензурную лексику и запугивали.

Дмитрий Лубинец отметил, что возмущен случаем жестокого обращения с ребенком.

По его словам, руководство заведения не отреагировало на инцидент и проигнорировало его после обращения родителей девочки.

Омбудсман обратился в Главное управление Национальной полиции в Одесской области с целью качественного и беспристрастного расследования и взял дело на личный контроль.

Ни один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и достоинство, не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или такому, унижающему его достоинство, обращению или наказанию,

– подчеркнул Лубинец.

Детали инцидента в Одесской области: основное

У издании "Думская" отмечается, что родственники 2-летней девочки обвиняют работников частного детсада в селе Великодолинское Одесской области в издевательствах над их ребенком.

Там сообщили, что мать рассказала в соцсетях, что после того, как девочка начала посещать детсад, ее поведение резко изменилось. "Ребенок, который только недавно научился говорить, начал грубо выражаться, а через некоторое время и вовсе отказался ходить в дошкольное учреждение", – говорится в сообщении.

Чтобы выяснить причину, мама дала дочери игрушку с диктофоном, и выяснила, что там девочку унижали, используя нецензурную лексику, а также запугивали и угрожали телесными повреждениями.