Жестокое избиение школьницы в Одессе: нападавших не накажут

Полиция провела разъяснительные беседы с девушками-подростками, которые жестоко избили свою сверстницу в Одессе. Однако нападавшим не грозит никакое наказание.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что большинство участников конфликта являются несовершеннолетними, поэтому им удастся избежать уголовной ответственности.

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Наказанными будут только родители подростков, но символично. Ведь законом в похожих ситуациях предусматривается взыскание символического штрафа в размере 51 гривны.

По словам детского психолога Марии Штуперы, пострадавшей девочке понадобиться минимум год, чтобы пройти реабилитацию после инцидента.

Напомним, в конце июля в Одессе группа девушек-подростков жестоко избили сверстницу, а затем забрали ее вещи. Вся драка сопровождалась криками: "Как оно – быть потаскухой?" и нецензурной лексикой.

В полиции открыли дело и выяснили, что причиной конфликта между девушками стал парень, который раньше встречался с одной из нападавших, а затем, расставшись с девушкой, начал оказызвать знаки внимания потерпевшей.