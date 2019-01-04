Жестокое убийство иностранных студенток в Харькове: главный подозреваемый покинул страну

Главным подозреваемым в деле об убийстве иностранных студенток в Харькове является знакомый девушек – гражданин Турции. Он покинул территорию Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.

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Гражданин Турции 2 января вылетел из Украины в Турцию,

– говорится в сообщении.

Правоохранители также отметили, что главным подозреваемым по делу является не владелец квартиры, имя которого называли отдельные СМИ и который якобы проживает в Москве.

Кроме того, в полиции подтвердили, что обе убитые студентки являются гражданками Турции. Они учились на втором курсе в Харьковском национальном университете имени Каразина. Об их исчезновении сообщил однокурсник, также гражданин Турции.

К слову, 24 каналу информацию о выезде подозреваемого из Украины в полиции Харькова не прокомментировали.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в убийстве девушки подозревают турка 1992 года рождения. Поскольку одна из девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня – гражданина Турции, который якобы преследовал девушку.

Напомним, 3 января сотрудники полиции нашли тела двух студенток из Турции с признаками насильственной смерти в одной из харьковских квартир на улице Валентиновской. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".