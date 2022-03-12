Жилье уже действительно закончилось, – волонтер о переселенцах на западе Украины

С началом войны многие украинцы вынужденно переехали на запад Украины из-за большей безопасности. Однако из-за наплыва переселенцев жилья уже просто нет.

Об этом в эфире 24 канала рассказала руководитель благотворительной организации "Просвещение души и сердца" Екатерина Маслюк. По ее словам, людей действительно стало значительно больше.

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Волонтер: Не можем найти для людей жилье

Как рассказала волонтер, организации постоянно поступают запросы о жилье. Однако легче даже найти "шкуру единорога", отшучиваясь отвечает она.

Мы не можем найти жилье для людей, потому что оно действительно уже закончилось.

– подчеркнула Маслюк.

Волонтер отметила, что есть люди, которые готовы у себя на ночь кого-то пристроить и иметь постоянный обмен между людьми. Однако стабильного жилья уже нет давно. "С этим есть проблемы", – констатировала она.

Заметим, что специалисты по недвижимости вместе с органами местной власти предотвращают необоснованное поднятие цен на аренду из-за ажиотажа.

К примеру, мэр Львова назвал мародерами тех арендодателей, которые специально завышают стоимость за жилье. Также Андрей Садовый призвал сообщать о подобных случаях.

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