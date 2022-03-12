Про це в ефірі 24 каналу розповіла керівниця благодійної організації "Просвіта душі і серця" Катерина Маслюк. За її словами, людей справді дуже побільшало.

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Волонтерка: Не можемо знайти для людей житло

Як розповіла волонтерка, організації постійно надходять запити про житло. Проте легше навіть знайти "шкуру єдинорога", віджартовуючись відповідає вона.

Ми не можемо знайти житло для людей, тому що воно справді вже закінчилося.

– наголосила Маслюк.

Волонтерка зауважила, що є люди, які готові у себе на ніч когось прилаштувати і мати постійний обмін між людьми. Проте стабільного житла вже немає давно. "З цим є проблеми", – констатувала вона.

Зауважимо, що фахівці з нерухомості разом з органами місцевої влади запобігають необґрунтованому підняттю цін на оренду через ажіотаж.

До прикладу, мер Львова назвав мародерами тих орендодавців, які спеціально завищують вартість за помешкання. Також Андрій Садовий закликав повідомляти про подібні випадки.

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