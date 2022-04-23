Жилой дом для них – военный объект, – Труханов записал видео на фоне обстрелянного дома
23 апреля 2022 , 22:30Читати новину українською
Источник:телеграмм Геннадия Труханова
Геннадий Труханов прокомментировал заявление России о якобы "уничтожении военных объектов" в Одессе. Так страна-агрессорка цинично называет ракетный удар по жилому дому, в результате которого погибли люди.
Соответствующее видеообращение мэр Одессы записал на фоне места обстрела.
К теме Россия пустила на Одессу 7 ракет, погибли 8 человек, – Зеленский
По словам Труханова, подтверждена гибель 8 человек, среди которых трехмесячная девочка, которая так и не увидела жизни.
Они (россияне – 24 канал) называют жилой дом "военным объектом",
– подчеркнул городской глава.
Труханов прокомментировал зверства россиян на фоне обстрелянного дома: смотрите видео
Что известно о ракетном обстреле Одессы
- Российские войска 23 апреля выпустили 7 ракет по Одессе. Одна из них попала в жилой дом.
- В результате обстрела погибли 8 человек. Еще 18 человек были ранены.
- Спасатели продолжают разбирать последствия разрушений и искать потерпевших.