Жириновский 2 недели скрывал, что инфицировался коронавирусом

Одиозный российский политик Владимир Жириновськийий длительное время скрывал факт своего инфицирования COVID-19. По данным росСМИ, сейчас состояние депутата Госдумы критическое, его подключили к ИВЛ.

Как пишет издание, Жириновский почувствовал слабость еще 2 недели назад. Он получил положительный результат теста на коронавирус, но попросил врачей оставить это в тайне.

Важно Жириновского подключили к ИВЛ, – росСМИ

Почему Жириновский не сообщил о болезни

Свое решение политик мотивировал тем, что всегда был одним из самых уверенных сторонников вакцинации и не хотел вызывать ненужные сомнения у населения относительно эффективности вакцинации.

И 8 вакцин не помогли

Заметим, что с сентября 2020 года лидер ЛДПР вакцинировался против коронавируса 8 раз. Интересно, что полномасштабная кампания по вакцинации стартовала в России лишь в декабре 2020 года. К тому времени так называемую вакцину "Спутник V" еще исследовали.

Однако похоже, что это не помешало Жириновскому прививаться неподтвержденным препаратом. Первые 3 вакцинации политик сделал непризнанным ВОЗ "Спутником V", следующие 3 – российским препаратом "ЭпиВак", а последние 2 – "КовиВаком".

В каком состоянии Жириновский

Каждая вакцина имеет свою эффективность и никогда не гарантирует на 100%, что привитый человек не заболеет коронавирусом. Однако даже в случае инфицирования болезнь протекает в более легкой форме, а уровень смертности снижается. Правда, речь идет только о проверенных и одобренных ВОЗ вакцинах.

По данным СМИ, Жириновский продолжает работу в удаленном режиме. Он согласился на госпитализацию лишь при условии, что ему, несмотря на строгие эпидемиологические ограничения, обеспечат постоянный контакт с подчиненными и возможность работать в палате.

В то же время росСМИ со ссылкой на источники в партии ЛДПР, которую Жириновский возглавляет, говорят, что состояние политика критическое. Его якобы госпитализировали с двусторонним воспалением и поражением легких 50 – 75%. Однако в пресс-службе депутата Госдумы убеждают, что он в норме.

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