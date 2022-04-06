Жириновский был очень полезен для Путина, его некем заменить, – политолог

Скандальный российский политик Владимир Жириновский умер. Хотя он был очень полезен российскому диктатору.

Такое мнение в эфире 24 канала выразил политолог Владимир Фесенко. По его словам, можно даже предположить, что Кремлю подобную замену трудно найти.

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Фесенко: Новым Жириновским сейчас является сам Путин

Политолог, анализируя образ Жириновского, предположил, что сначала он, возможно, действовал как засланец КГБ, игравший роль оппозиционера в новой политической системе России. Однако потом он вошел в раж, что и заметила верхушка власти.

Жириновский был очень удобным и полезным элементом именно путинской политической системы.

– подчеркнул Фесенко.

Также он отметил, что украинофобный политик начал не просто играть роль, а наслаждаться своими эпатажами. В России увидели, что Жириновский очень удобный канал для того, чтобы была резервация шовинистических настроений в российском обществе.

Он управляемый. С ним можно договариваться. Его можно покупать. Время от времени, не всегда, Жириновского действительно использовали для радикальных заявлений и для того, чтобы тестировать и общественное мнение, и Запад. Как они будут на это реагировать. Владимир Фесенко Политолог

Фесенеко добавил, что Кремль иногда действительно следил за определенными заявлениями и предложениями Жириновского. Мол, даже потом это частично воплощали в жизнь, если это было выгодно самому президенту государства-агрессора.

"Его не стоит воспринимать как только политического клоуна, эпатажного политика. Он был незаурядный персонаж. Заменить его некем, но и не стоит. В роли нового Жириновского выступает сейчас сам Путин", – подытожил политолог.

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