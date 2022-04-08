Жириновский "горячо поддержал" нападение России на Украину, а после умер

Перед смертью одиозный украинофоб Владимир Жириновский поддержал нападение России на Украину. Тогда и без того больной российский политик умер.

Об этом рассказал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на отпевании Жириновского. Его цитату подали российские пропагандисты, передает 24 канал.

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Последний разговор был по телефону в конце февраля, он был в больнице уже. Говорили о спецоперации в Украине – он ее горячо поддержал, потому что был вообще идеологом "русского мира", защитником русского народа,

– сказал политик враждебной страны.

Он также намекнул, что Жириновский был заботливым. Мол, о Хабаровском крае всегда спрашивал, звонил по нескольку раз в неделю, спрашивал о людях, чем живут, чем помочь.

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