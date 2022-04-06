Жириновский начал гонки на лафетах

Ну что, кажется, началось. Начались скачки или гонки на лафетах. Первого, вероятно, положат туда Владимира Вольфовича Жириновского. И это реальная утрата для путинской вертикали.

"Отец" решизма

Потому что Жириновский, в сущности, – это автор современного русского фашизма. То, что мы сейчас слышим в эфирах российских телеканалов, Жириновский говорил первый. И тогда это было даже ту мач для Рейха. Я помню – неоднократно спрашивал Дмитрия Пескова (это голос фюрера), который говорил: "Ну, это его личное мнение".

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И вот сейчас есть данные о том, что Жирик сдох. Первым сообщил, что Жириновский отправился на концерт Кобзона, сенатор Алексей Пронюшкин. Так, позже спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин эту новость опроверг, сказал, что Жирик живее всех живых.

Но что-то мне подсказывает, что партия ЛДПР катится к своему логическому закату. Потому что это – партия мальчиков, купающихся голышом с Жириновским и больше ничего. Это партия одного человека, и надо признать, что он был талантлив.

Зомби на службе у деда войны

И даже если сейчас он еще в коме, он умер уже давно. Он умер при жизни, как и вся Россия. Так вот что здесь важно? Жириновский произносил самые яркие лозунги, зажигавшие российское общественное мнение, и говорил, что другие стеснялись сказать вслух.

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Поэтому я и говорю, что он – идеолог фашизма. И у этого человека все-таки была одна четкая характеристика – многие считали его таким придворным шутом. Хотя ЛДПР в основном состояла из криминальных авторитетов и бизнесменов, которым нужна политическая "крыша".

Вот он, Жириновский, является идеологом этого имперского, русского фашизма. И то, что он говорил, как выясняется, есть реальные мысли Владимира Путина. Жирика не просто так называли альтер-эго этого деда войны, повелителя бункера.

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