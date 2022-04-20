"Жириновский такой один": кто может заменить в России пропагандиста

Не так долго прошло после смерти украинофоба Владимира Жириновского, а ему уже ищут замену. Уже даже рассматривали кандидатов новых придворных шутов.

Кто заменит Жириновского

Об этом сказал международный обозреватель Иван Яковина. В эфире 24 канала он допустил, кто может заменить Жириновского.

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По словам Яковины, назвали даже "его старого любовника", губернатора Хабаровской области Михаила Дегтярева. У него в голове – опилки, но на той должности и не требуется быть гением.

Однако вопрос в том, что все равно из этого ничего не выйдет. Либерально-демократическая партия России – это была партия одного человека,

– объяснил он.

Тем более, вряд ли его выберут из-за его сексуальных предпочтений.

Найти замену невозможно

Так что найти адекватную замену Жириновскому просто нереально. Именно поэтому долгое время пытались скрыть его смерть, потому что "сейчас его некем заменить".

"Жириновский такой один. И из-за его смерти очень сильно подорвалась стабильность парламентской и политической системы. Это огромная проблема для Кремля", – добавил Яковина.